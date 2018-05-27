В Казани экстренно сел самолет из-за пассажирки, потерявшей сознание

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Женщину немедленно доставили в Республиканскую клиническую больницу Татарстана.

Самолёт рейсом из Чебоксар в Анталию экстренно сел в Казани. Причиной указанных мер стало ухудшение самочувствия пассажирки, потерявшей на борту сознание. Инцидент имел место быть в 4:45 по московскому времени. Экипаж ввиду нештатной ситуации принял решение о посадке и запросил соответствующее разрешение у диспетчеров в Казани. 60-летняя женщина сразу после приземления была передана медикам. Её доставили в Республиканскую клиническую больницу Татарстана, где провели обследование и оказали всю необходимую медицинскую помощь. Что произошло с пассажиркой на борту, не сообщается. В данный момент ей уже разрешили покинуть медучреждение, назначив амбулаторное лечение.

Ранее мы писали, что в Волгограде из-за разгерметизации салона экстренно сел самолет. Пассажиров разместили в терминале местного аэропорта и смогли забрать резервным лайнером лишь на следующий день.