В Краснодарском крае со вчерашнего дня ищут потерявшихся в лесу детей

Сегодня, 11:29

Дети пошли гулять, но заблудились. Им удалось всё же дозвониться своему отцу, тот велел оставаться на месте и вызвал оперативные службы. Происшествие случилось вчера вечером, но детей не нашли до сих пор.

Сегодня, 27 мая, в ГУ МЧС рассказали, что в Краснодарском крае в Абинском районе со вчерашнего дня ищут двух детей, потерявшихся в лесу в районе посёлка Новый.

Два мальчика 2003 и 2004 года рождения отправились на прогулку, но заблудились. Найти самостоятельно выход из леса им не удалось, поэтому они позвонили отцу и рассказали о случившемся. В итоге мужчина позвонил в спасательные службы, а ребятам приказал стоять на месте и никуда не уходить.

Известно, что подростки потерялись в лесу ещё вчера вечером. С того момента их разыскивают спасатели. В поисковом отряде «Лиза Алерт» рассказали, что на место происшествия собираются выехать волонтёры.