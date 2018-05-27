В Барнауле из-за пожара эвакуировали ТЦ «Весна»

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Очевидцы сообщают, что загорелся утеплитель на первом этаже здания.

В Барнауле сегодня утром, 27 мая, произошёл пожар в торговом центре «Весна». Из здания экстренно эвакуировали персонал и посетителей. К месту событий оперативно прибыли не менее девяти пожарных расчётов, экипажи полиции и скорой медицинской помощи. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Очевидцы сообщают, что возгорание началось на первом этаже. По некоторым данным, загорелся утеплитель. Чтобы погасить огонь спасателям пришлось ломать стену ТЦ. К настоящему моменту пожар ликвидирован, но местные жители утверждают, что в воздухе по-прежнему чувствуется запах гари. Известно, что в торговом центре «Весна» недавно обнаружили нарушения пожарной безопасности. В частности, здесь отсутствовал второй эвакуационный выход.

Ранее мы писали, что в Кирове закрыли опасный для жизни людей ТЦ. Проверяющие органы выяснили, что администрация заведения игнорировала требования законодательства в части обеспечения безопасности людей.