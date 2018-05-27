В Новосибирской области 4-летний ребенок отравился таблетками

Сегодня, 10:48

26 мая врачи Бердска реанимировали мальчика, наглотавшегося сильнодействующих медикаментов. Разобраться в ЧП предстоит Следкому.

Накануне к многоэтажке на улице Боровой в Молодежном микрорайоне начали съезжаться медики и правоохранители. Посуетиться спецслужбы Новосибирской области заставил 4-летний ребенок. Маленький мальчик тяжело отравился таблетками, из-за чего врачам пришлось проводить экстренную госпитализацию и промывание желудка.

Ребенка спасли и практически сразу отпустили домой.

Выяснить обстоятельства ЧП в Бердске предстоит региональному Следкому. Оскандалившаяся семья попала под контроль отдела МВД по делам несовершеннолетних.