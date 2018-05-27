На Алтае зафиксировали вспышку бешенства в одном из райцентров

Сегодня, 10:16

Бешенство животных является очень опасным заболеванием, несущим угрозу людям. Поэтому все связанные с этим факты находятся на постоянном контроле.

На Алтае в одном из райцентров зафиксировали вспышку бешенства животных. Это произошло в Новоегорьевском.

Губернатором края подписано постановление, согласно которому там введён карантин.

Исходя из текста документа, под его ограничительное действие подпадают улицы Советская и Лесная, а также переулки Садового и 50-летия Октября.

Ситуация находится под контролем краевой ветеринарии. Специалисты разработают план, согласно которому будут осуществлять противоэпизоотические и профилактические мероприятия.

На Алтае это уже не первая вспышка бешенства животных.

Заболевание является инфекционным. Оно может передаться человеку при укусе заражённым животным вместе с его слюной. Вирус, используя нервные пути, попадает в головной мозг, вызывая тяжелейшие нарушения в его работе. Нередки смертельные исходы.