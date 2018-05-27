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Многие российские города продолжают расширяться, захватывая всё новые территории. Не исключено, что ранее по ним проходили миграционные тропы животных.

Возможно, именно этим и объясняется то, что они всё чаще стали появляться в местах, которые обживают люди. В Брянске лось забрёл на строительный рынок и, вряд ли, за покупками.

Если бы это произошло зимой, то его визит к людям понятен. Но сейчас-то в лесу уже достаточно пищи.

Животное пришло 26 мая около 6 часов утра. Лось появился в Брянске на проспекте Московский на территории Фокинского района. Его запечатлели на камеры рядом со строительным гипермаркетом.

Куда животное удалилось после этого, неизвестно.

Как сообщают местные пользователи Сети, в Брянске это уже не первый случай, когда в данном месте наблюдают лосей. Видимо, там действительно проходила их миграционная тропа.

Фокинский район в Брянске «полюбили» не только лоси. Совсем недавно там был замечен и бобёр. Тому «понадобилось» посетить одну из местных автомоек.

А видео очередного лося в Брянске успешно набирает свои «лайки».