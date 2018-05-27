Видеорегистратор запечатлел нападение на девушку во Владивостоке

Сегодня, 11:02

На видео заметно, как неадекватный молодой человек толкнул свою спутницу, и не обращая внимания на опасное падение горожанки на тротуар, спокойно продолжил путь.

В паблике dpskontrol_125rus в Instagram сообщили, что 26 мая во Владивостоке около площади Семеновской видеорегистратор с проезжающего мимо автомобиля запечатлел нападение на девушку. На видео заметно, как некий молодой человек опрокинул свою девушку, и бросил ее на тротуар, после чего ушел. Благодаря очевидцу и данной записи с автомобильной камеры неадекватный молодой человек, который травмировал свою спутницу, был задержан.

О пострадавшей больше ничего не сообщается. Пока неизвестно, что грозит злоумышленнику за его жестокие действия.