В Белгороде пьяная девушка устроила шоу на дороге

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Выходки людей, находящихся в неадекватном состоянии, уже давно не шокируют жителей российских городов. В то же время, когда это происходит на проезжей части, то несёт явную опасность и для самих нарушителей, и для участников дорожного движения.

Наверное, Белгород давно не видел ничего подобного. Нетрезвая девушка устроила своё шоу прямо на дороге. Это произошло вчера на улице Сумская.

Судя по кадрам размещённого в Сети видео, пьяная девушка пыталась перейти дорогу в неположенном месте. Видимо, сил не хватило. Она лежала прямо на разделительной полосе.

Рядом с ней остановилась иномарка. Другая припарковалась на обочине, откуда делала съёмку. Через некоторое время девушка попыталась ползти, избегая пересечение двойной сплошной.

Когда водитель иномарки покинул автомобиль и обратился к ней, девушка, с трудом, но поднялась и вышла на «встречку».

Там она попыталась что-то втолковать проезжающим мимо автомобилистам. Те сбавляли ход и ехали мимо неё очень осторожно.

Затем она вернулась на «свою» сторону движения и стала разбираться с пассажирами остановившегося рядом с ней автомобиля. В этот момент мимо проезжал наряд ППС, которому она призывно помахала рукой.

Правоохранители подошли к месту инцидента. Как сообщают очевидцы, девушка пыталась им втолковать, что её сбили и избили. Поверили ли те ей, не известно. Видео уже в Сети.