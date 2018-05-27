В Краснодаре неизвестный распылил перцовый газ во время показа "Звёздных войн"

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Во время показа фильма «Звёздные войны» в ТРК «Галерея Краснодар» неизвестный распылил газ из перцового баллончика. Зрителям сразу пришлось покинуть кинозал, однако виновных так и не нашли.

Премьера очередной части киносаги «Звездные войны» окончилась для жителей Краснодара слезами и кашлем. Причиной этому стал перцовый газ, который был распылён одним из зрителей. К счастью посетителей кинотеатра ТРК «Галерея Краснодар» двери были открыты, что позволило людям незамедлительно покинуть помещение. Но это не прошло бесследно – для многих просмотр киноленты окончился кашлем и слезами на глазах.

После эвакуации начались поиски виновных, однако, как утверждает одна из жительниц Краснодара, найти его так и не удалось. Комментировать произошедшее не стали ни представители правоохранительных органов, ни администрация развлекательного комплекса. Известно, что деньги за билеты на киносеанс зрителям вернули, а обращаться за помощью к медикам никто не стал.