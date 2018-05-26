Ядовитые змеи атаковали детские площадки Сызрани

Сегодня, 22:17

Жителям города приходится защищать своих детей от змей лопатами.

Пресмыкающихся уже несколько раз видели на детских площадках Сызрани, в моменты, когда там не было детей. Благодаря этому никто не пострадал. Неравнодушные местные жители охраняют своих детей с помощью лопат. Им приходится убивать ядовитых змей, чтобы они не напали. Кроме того, гадюки заползают в дома людей.

Впервые массовое нашествие змей заметили 22 мая, после этого ежедневно количество сообщений от местных жителей увеличивалось. Люди сообщали, что гадюки пробираются к ним в дома, а также "отдыхают" на детских площадках. Один ребенок увидел змею и очень испугался. На крик прибежали соседи, которые убили змею и сообщили об инциденте родителям.