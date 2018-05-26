Житель Челябинска поджёг венки на мемориале возле Вечного огня

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Мужчину, подозреваемого в вандализме, задержали. Акт надругательства он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Житель Челябинска устроил дебош возле Вечного огня на мемориале «Защитникам Отечества» в парке Победы. Мужчина поджёг венки, которые принесли к памятнику горожане, и разбросал аккуратно сложенные гвоздики. Общественный резонанс данное событие вызвало после того, как в сети появились первые снимки с места происшествия. На них, в частности, видно, что цветы возле Вечного огня разбросаны, а пластиковый венок расплавился и прилип к гранитным плитам. В полиции уже выступили с заявлением, в котором сообщили, что подозреваемый был оперативно задержан «по горячим следам» сразу после поступления сигналов от жителей Челябинска о вандализме. Мужчина 1982 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Что побудило его на совершение столь циничного поступка, не уточняется. К настоящему времени работники коммунального предприятия уже привели мемо риал в надлежащий вид.

Ранее мы писали, что в Великом Новгороде подростки прыгали через Вечный огонь.