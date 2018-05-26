Под Тверью в Вязьме утонул ребёнок

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Случилось это сегодня, 26 мая, в деревне Митенево в Калининском районе Тверской области. Мёртвого мальчика уже нашли и передали бездыханное тело местным полицейским.

В тверском областном ГУ МЧС РФ рассказали, что деревня, в которой утонул ребёнок, находится под Тверью. Там к акватории реки Вязьме прибыли полицейские, оперативная группа Калининского пожарно-спасательного гарнизона, а также бригада врачей скорой помощи.

В результате операции тело ребёнка было найдено, извлечено из воды. Его забрали правоохранители для проведения всех необходимых экспертиз.