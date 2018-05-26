Сыктывкар: На площадке у «Детского мира» травмировался ребенок

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В России дети продолжают травмироваться при играх на площадках, предназначенных для этого. Видимо, требования безопасности соблюдаются на них не в полной мере.

Сыктывкар сообщает об аналогичном случае. 26 мая там получил травму ребёнок, которому десять лет. Согласно обнародованной информации, мальчик перед этим играл на площадке у «Детского мира».

Впрочем, версии очевидцев того, где он её получил, весьма разнятся. Согласно сведениям от одних посетителей Сети, мальчик решил побегать на чаше фонтана, расположенного у «Детского мира».

В момент этого он не смог удержаться и полетел в воду. После этого ребёнок заплакал и для него вызвали «скорую». Такое сообщение сделал работник парка аттракционов, утверждающий, что всё произошло на его глазах.

В то же время другие очевидцы, в основном дети, уверяют, что их ровесник получил травму, катаясь на горке.

Сыктывкар на этой неделе «отличается» детскими травмами уже во второй раз. Сначала 22 мая произошёл инцидент в детской комнате, находящейся в ТРЦ «Июнь».

Там с тарзанки сорвался 11-летний мальчик. У него травма кобчика. Медики не исключают его перелом.