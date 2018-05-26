В Петербурге закрыли Новую Голландию из-за повреждения газовой трубы

Сегодня, 17:31

Во время ремонта одного из зданий геодезисты повредили газовую трубу. Рабочих эвакуировали с места происшествия.

Инцидент произошел сегодня днем. При проведении земляных работ геодезисты повредили 315-милиметровый газовый трубопровод среднего давления. Вследствие этого пришлось временно закрыть популярное туристическое место Новая Голландия.

Как оказалось, проводимые работы не были согласованы. Аварийная бригада устранила поломку и приступила к ремонту трубы. Самих рабочих эвакуировали сотрудники МЧС. Отдыхающим ничего не угрожает, однако, вряд ли им удастся посетить сегодня Новую Голландию.

Напомним, что Новая Голландия является островом в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. В советские времена остров был закрытой зоной, а два года назад, после масштабной реконструкции, остров был открыт для жителей и туристов.