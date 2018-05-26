В Воронеже из-за угрозы взрыва оцепили остановку

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На месте работают кинологи, эксперты взрывотехники и спасатели.

В Воронеже сотрудники полиции оцепили остановку общественного транспорта возле завода ГОО в микрорайоне Мешмет. Причиной указанных мер стала угроза взрыва. Местная пресса передаёт со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что местные жители сообщили о двух бесхозных сумках, оставленных на остановке неизвестными людьми. На место тот час же были направлены специалисты: кинологи с собаками, взрывотехники. Прилегающая к данной местности территория была оцеплена полицией. Уже вскоре выяснилось, что в брошенных сумках взрывоопасных предметов нет. Полиция приняла решение снять оцепление. Сейчас устанавливается личность владельца данного имущества.

Ранее мы писали, что в Вологде хулиган заминировал железнодорожный вокзал. Правоохранители сразу же отреагировали на сигнал и оперативно эвакуировали из здания персонал и пассажиров.