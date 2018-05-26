14-летний мальчик из Самарской области погиб, делая селфи

Сегодня, 17:05

Парень залез на линию электропередачи с желанием сделать селфи. Его ударило током и он сразу же скончался.

Несчастный случай произошел 25 мая около 17:00. Мальчик 14-ти лет, с целью сделать необычное селфи, взобрался в вагончик линии электропередачи. По предварительным источникам, парня ударило током, он загорелся, повис на проводах, а затем упал на землю. Спасти его не удалось, так как он скончался на месте.

На данный момент все обстоятельства выясняются.

Отметим, что это не единственный случай селфи со смертельным исходом. В мае 2015 года в Румынии девушка хотела сделать эффектное селфи на крыше поезда. Она легла на крышу поезда, но, подняв ногу, коснулась оголенного провода. Девушку ударило током с напряжением 27 тысяч вольт. Девушка скончалась в больнице с 50-процентным ожогом всего тела.