В Перми закрыли социальный центр для пожилых людей из-за нарушений

Сегодня, 16:13

Прокуратура обратилась с соответствующим требованием в суд после выявления ряда грубых нарушений.

Социальный центр для пожилых людей прекратил работу в Перми по итогам проверок региональной прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства обнаружили в работе учреждения множественные нарушения. В частности, установлено, что сотрудники центра не соблюдали требования санитарно-эпидемиологического законодательства, а также требования пожарной безопасности. При проверке выяснилось, что у семи работников в медицинских книжках отсутствуют отметки о прохождении плановых медосмотров и профилактических прививках. В самом здании центра нет комнаты для приема лиц пожилого возраста, помещения медицинского назначения, приемно-карантинного отделения с изолятором. Оно не оборудовано пандусами и лифтом. Куда отправят пожилых людей, которые обитали здесь до этого, не извсетно.

Ранее мы писали, что в Чите закрыли детский центр «Динозаврия». Прокуратура выявила в работе учреждения множественные нарушения.