В Самаре дерево рухнуло на припаркованное авто

Сегодня, 15:27

Инцидент случился сегодня, 26 мая, на Зубчаниновском шоссе. Lada Kalina была буквально погребена под массивными ветками растения.

О том, что в Самаре дерево упало на припаркованное авто Lada Kalina сообщила местная жительница. По её словам, инцидент произошёл сегодня в районе 12:00 по местному времени у поста ДПС.

Уточняется, что никто из людей в результате происшествия не пострадал. Кроме того, сам автомобиль повреждён особо не был. Владельцу машины повезло, что дерево хоть и упало, но стволом Lada задета не была, только небольшими ветками.

Почему дерево упало, не известно. Но судя по опубликованным фотографиям, растение было живым, то есть с листьями, а погода была солнечная. Поэтому, возможно, его просто кто-то неудачно спилил.