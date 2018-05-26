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Сообщить о происшествии смог сам пострадавший. МЧС прибыли в село Таежное и оперативно помогли изнеможенному юноше избавиться из плена неподъемной брылы на стройке.

В Хабаровском крае 13-летнего подростка придавило бетонной плитой. Благодаря действиям ребенка, на место прибыли специалисты МЧС, которые освободили его из-под развалин недостроенного здания.

«Подросток в сопровождении медицинских работников отправился в госпиталь на обследование. Во многом благодаря именно его расторопности и оперативности прибытия спасателей и медиков, серьезных последствий удалось избежать», - рассказали в МЧС.

На данный момент угрозы жизни мальчика нет, его состоянием здоровья занимаются специалисты. Причины обвала установят после проведения расследования.

Пользуясь случаем, сотрудники спасательных служб напоминают родителям о важности наблюдения за подростками и детьми, во избежание травмирования и сохранения из жизней и здоровья.