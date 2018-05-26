В центре Краснодара на улице скончался мужчина

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Мужчина 35-40 лет умер на глазах у толпы. Инцидент произошел 25 мая в Краснодаре.

По предварительной информации, 25 мая в 17:00 на пересечении улиц Кирова и Калинина, прохожие заметили, что мужчина явно нуждается в медицинской помощи. Предположительно он мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Очевидцы вызвали скорую помощь. Прибывшие фельдшеры предприняли попытку уложить пострадавшего на носилки, однако он вскочил и, как говорят свидетели, «начал совершать неадекватные действия». Вскоре мужчина сел на бордюр неподалеку, где и скончался.

Личность мужчины было трудно установить, поскольку он не имел с собой ни телефона, ни документов. Однако существует информация о том, что погибшим оказался 37летний житель Нижнего Тагила, проживающий в Краснодаре в гражданском браке.

Следователь по особо важным делам Ольга Якобенко сообщила, что сейчас по делу проводится доследственная проверка.

Напомним, что днем ранее Краснодар потрясла другая трагедия. 12-летняя девочка получила ожоги 90% тела после того как забралась на вагон поезда ради фото.