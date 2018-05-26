В Брянске горожан атаковали комары с червями-паразитами

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В последние дни в Брянске было отмечено несколько случаев дирофиляриоза - тканевого гельминтоза, передаваемого с укусом комара.

Заболевание является случаем заражения червей-паразитов, локализующихся в тканях человека. Заражение происходит при укусе инфицированного комара-носителя, который в свою очередь переносит болезнь от животных, в том числе собак и кошек. Увеличение количества бродячих животных на улицах, их миграции и потепление климата способствуют распространению болезни.

Наиболее частым является случай дирофиляриоз органов зрения. В данном случае наблюдается воспаление глаза, слезотечение, зуд и боли. Также как и при других видах заболевания возможно образование опухоли. При локализации паразита в лицевой части тела может быть головная и зубная боль, для всех случаев заражения характерна температура.

При обнаружении симптомов рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью, а для профилактики использовать репелленты при выезде на природу.

Напомним, ранее о случаях данного заболевания сообщалось в Украине.