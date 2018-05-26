В Союзе художников РФ прокомментировали новость о повреждённой картине Репина

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Согласно последним данным, посетители не смогут увидеть известную картину «Иван грозный и его сын Иван» несколько лет подряд. В результате действий пьяного мужчины, холст был порван, а краска повреждена.

В Союзе художников РФ прокомментировали новость о повреждённой картине Ильи Репина. Высказаться решил зампредседатель организации Сергей Заграевский. По словам специалиста, посетители Третьяковской галереи не смогут полюбоваться картиной в течение нескольких лет. Хотя не исключается, что полотно могут отреставрировать всего за пару месяцев. Сейчас точно не понятно, однако эксперты решают этот вопрос, изучая степень поврежденности.

Заграевский отмечает, что картину «Иван грозный и его сын Иван» порвали, а слой краски повредили. Из-за этого реставраторы должны проводить очень кропотливую работу.

Стоит отметить, что в 1913 году это же полотно решил порезать ножом старообрядец Абрам Балашов. Но тогда её отреставрировал сам Репин.

Ранее сообщалось, что в Третьяковской галерее пьяный мужчина разбил стекло и повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный…». Как выяснилось позже, мужчина был пьян и не давал оценку своим действиям.