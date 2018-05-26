В Брянске машину засыпали мусором из-за «неправильной» парковки

Сегодня, 13:06

Инцидент произошёл на улице Ромашина в Советском районе города.

В Брянске неизвестные засыпали капот автомобиля Lada Granta мусором, высказав тем самым недовольство положением транспортного средства, оставленного во дворе жилого дома. Собственница «легковушки» в соцсетях заявила, что местные жители поступили некрасиво. Женщина уверена, что бросать на машину мусор из-за «неправильной» парковки – не самый лучший способ достучаться до водителя. Она недоумевает по поводу того, почему недовольные граждане потрудились найти и принести к её авто мусор, но не оставили вместо этого записки с просьбой убрать транспорт. Горожанка утверждает, что оставляла здесь машину лишь дважды, при этом, по её мнению, проезду она в обоих случаях не мешала. Свой пост она подкрепила фотографиям с места событий.

Ранее мы писали, что житель Калининграда разбил лопатой машину соседа из-за парковки. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.