В Ленобласти четвероклассник подстрелил одноклассницу

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25 мая во второй половине дня 11-летняя школьница с ранением ноги средней тяжести поступила в больницу Всеволожска. Виновником ЧП стал сверстник потерпевшей.

Предполагается, накануне в деревне Кудрово четвероклассник подстрелил пришедшую к нему в гости одноклассницу. Обстоятельства, при которых произошел травматический инцидент, не установлены. 11-летнюю потерпевшую оперативно доставили во всеволожскую больницу с ранением бедра. Жизни девочки ничего не угрожает.

Правоохранители Ленобласти расследуют ЧП.