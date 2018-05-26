В Петербурге на Парнасе двух молодых мигрантов придавило палетой с металлом

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В результате происшествия один 21-летний гражданин Узбекистана получил травмы, не совместимые с жизнью и скончался на месте. Его товарища доставили в больницу с тяжёлой травмой.

Случилось данное происшествие вчера, 25 мая, в районе 13:00 по местному времени в Петербурге в промышленной зоне «Парнас» на первом Верхнем переулке. Там на двух молодых трудовых мигрантов из Узбекистана упала палета с металлом и различными конструкциями.

В результате происшествия 21-летний парень скончался на месте, а его 24-летнему товарищу и земляку отдавило ногу. Последний попал в больницу и находится там на лечении.

Правоохранители Петербурга сейчас проводят по факту случившегося ряд необходимых проверок. Чрезвычайная ситуация случилась на территории одного ООО.