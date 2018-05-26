В Третьяковке мужчина разбил стекло и повредил картину Репина «Иван Грозный…»

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Случилось это накануне, 25 мая, в районе 21:00. Подозреваемого уже задержали. Примечательно, что полотно было написано в конце 19 века, но уже страдало от нападения злоумышленников около ста лет назад, а пять лет назад оно «мешало» очередным христианским активистам.

В сообщениях указывается, что в Третьяковке неизвестный разбил металлическим столбиком ограждения стекло, а затем повредил картину известного имперского художника украинского происхождения Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван».

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, на место происшествия сразу же прибыли правоохранители, которые задержали «любителя искусства».

В итоге в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».

Картину «Иван Грозный…» Илья Репин написал ещё в конце 19 века. Около ста лет тому назад её уже портили злоумышленники. Пять лет назад некие православно-христианские активисты заявляли, что картину стоит убрать из Третьяковской галереи, ведь она якобы обижает их патриотические чувства.