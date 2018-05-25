В Ростове ветерану ВОВ отказали в бесплатном проезде

Сегодня, 19:20

Северо-Кавказское ж/д агентство не засчитало законные льготы на проезд солдату Великой Отечественной войны, планировавшему поездку к сыну в Оренбургскую область.

В инциденте вызвалась разобраться транспортная прокуратура. Военкомат Ростова выдал ветерану ВОВ удостоверение участника кровопролитных боев с фашистами, позволяющее бесплатно ездить на ж/д транспорте в период с 1 по 31 мая. В Северо-Кавказском железнодорожном агентстве необоснованно отказали пенсионеру в бесплатном проезде к сыну в Орск Оренбургской области.

Обиженный ветеран ВОВ написал жалобу на имя начальника ж/д агентства в Ростове, однако и там пассажиру-льготнику ответили отказом. Транспортная прокуратура восстановила справедливость, возбудив административное производство против железнодорожников. Предполагается, оскандалившееся агентство заплатит 10 тыс. рублей штрафа.