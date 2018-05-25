В сети показали видео падения стекла с 47-го этажа в Москве

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Инцидент произошёл в ЖК «Велл Хаус» на Ленинском проспекте.

В Москве 380-кеилограммовый стеклопакет упал с 47-го этажа строящегося высотного здания. В сети спустя время показали видео падения. Компания, выполнявшая работы, уже заявила, что крепление стекла было осуществлено с учётом всех технических требований, а кран работал в пределах допустимой нагрузки и был рассчитан на груз весом до 500 килограммов. При предварительной проверке оборудования и троса проблем выявлено не было. Что стало причиной данного инцидента, подрядчик не уточнил. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Стекло после падения пролетело несколько метров и ударилось о стену, повредив тем самым часть фасада здания. Происшествие имело место быть в ЖК «Велл Хаус» на Ленинском проспекте.

Ранее мы писали, что на юге Москвы упал строительный кран. Инцидент произошёл на проспекте Андропова. В результате никто не пострадал.