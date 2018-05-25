В Орле лифт многоквартирного дома оборвался на 14-м этаже с мужчиной внутри

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Сегодня, 25 мая, отряд МЧС прибыл к дому №3 на улице Революции вытаскивать из шахты потерпевшего горожанина.

В 15:00 по местному времени лифт многоквартирного дома в Орле оборвался из-за сбоя в работе на 14-м этаже с мужчиной внутри. Жильцы дома №3 оперативно вызвали на подмогу МЧС, пригнавшее к месту ЧП пожарную машину с автовышкой и скорую помощь. Предполагается, потерпевший пролетел в шахте несколько этажей, пока не сработали ловители. Тяжесть полученных горожанином травм пока что не установлена.

МЧС не подтвердило версию об обрыве троса лифта. Расследование ЧП продолжается.