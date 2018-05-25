Огромные подкожные черви атакуют украинцев

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Мужчина самостоятельно достал 15-сантиметрового червя и принес его в больницу. Подобные паразиты передаются людям через укус насекомых.

В больницу №26 в Харькове мужчина принес паразита, который жил у него под кожей несколько месяцев. Ему удалось самостоятельно достать червя и принести его на экспертизу. После результатов анализа оказалось, что паразит это Dirofilaria repens, который передается через укус насекомых. Он может достигать до 50 см в длину, питаясь кожными покровами человека. Пострадавший сообщил, что он часто подвергался укусам комаров, так как проводил время на даче. Как раз через укус комара и может передаваться личинка паразита, которая потом растет под кожей. С виду опухоль может напоминать липому или обычный фурункул. Паразит развивается в теле человека от месяца до года. Подчеркивается, что образовавшаяся шишка может никак не беспокоить носителя, до тех пор, пока червь не вырастет до 30 сантиметров в длину. Ранее подобный случай заражения дирофиляриозом уже был зафиксирован в Харькове в Дергачевском районе.