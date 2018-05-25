"КамАЗ" "загадил" улицу в Уфе навозом

Сегодня, 16:35

Местный житель шокирован, что водитель грузового авто позволяет себе пачкать улицы. Пользователь решил привлечь внимание к этой проблеме.

Он опубликовал в соцсети ВК в одном из пабликов фото, на котором по улице Карла Маркса движется "КамАЗ" и оставляет за собой следы навоза.

Сразу после того, как машина "загадила" проезжую часть, другие автомобили подхватили навоз и развезли его по всей улице.

Пользователи начали активно обсуждать увиденное. Некоторые в шутку заявили, что таким образом водитель "КамАЗа" решил удобрять асфальт.