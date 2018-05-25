В Уфе 50-летняя женщина умерла прямо на выпускном дочери

Сегодня, 16:20

У погибшей было двое детей-двойняшек. Мальчик ушёл из школы после 9 класса, а девочка осталась на полный срок обучения. В итоге торжественное событие оказалось очень печальным.

Данный инцидент произошёл в Уфе в одной из городских гимназий. Подробности происшествия рассказал знакомый семьи, в которой произошла трагедия.

В его сообщении указывается, что точные обстоятельства ещё не известны. У погибшей были дети-двойняшки. Сын закончил 9 классов, а вот дочь осталась учиться до 11 класса.

В итоге торжественный и символичный праздник стал траурным, ведь 50-летняя женщина умерла сегодня, 25 мая, прямо на выпускном своей дочки.

В экстренных службах Уфы о смерти местной жительницы ничего не знаю.