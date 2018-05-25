В Москве в детсаду на юго-западе города нашли настоящую игуану

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Животное было длинной в районе одного метра. По предварительным данным, специалисты оценили здоровье ящерицы, как удовлетворительное. Телесных повреждений найдено не было. Сейчас её отправили в центр передержки департамента природопользования.

Представители пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали, что на юго-западе города Москвы в детсаду на улице Старокачаловской нашли настоящую живую игуану.

Длинна животного составляла около одного метра. Вид ящерицы пока что не известен. Когда её нашли, она была очень спокойной и агрессии не проявляла. Специалисты проверили её здоровье и тело на наличие травм, оказалось, что всё в порядке.

В итоге игуану отправили специалистам из центра передержки животных департамента природоведенья. Почему экзотическая ящерица оказалась на улице, пока что не известно.