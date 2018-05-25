Ученики лицея в Перми заразились острой кишечной инфекцией

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За последние 2 дня уже 9 детей, учащихся в младших классах лицея №9 в Перми, обратились за медицинской помощью. Жалобы включают в себя высокую температуру, головную боль и расстройство пищеварения.

В пресс-службе краевого Роспотребнадзора сообщают, что в целом у 9 учащихся было зарегистрировано ухудшение состояния здоровья. Предварительным диагнозом стала «острая кишечная инфекция». Четверо детей были госпитализированы в инфекционный стационар Перми, еще пятеро находятся на амбулаторном лечении. Однако родители одной из учащихся сообщают, что заболело гораздо больше школьников, но не все обратились за помощью.

24 мая специалистами краевого Роспотребнадзора было начато расследование по данному делу. Берутся пробы пищи, воды, смывов с окружающих объектов. Результаты будут готовы уже к понедельнику. Пока точно неясно, стало ли питание в лицее причиной инфекции, однако, как сообщается, администрацией был расторгнут договор с ООО «Магия вкуса», занимающейся поставкой пищи в учреждение.

На сегодняшний день учеба в лицее уже закончилась, и все дети отправились на летние каникулы.