В Калининграде санитарка больницы душила пациентку подушкой

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Настоящий скандал произошел в Областной инфекционной больнице, о чем рассказали местные жители, находящиеся там на лечении. По словам очевидцев, одна из медработников реагировала на все жалобы в грубой форме, однако после этого буквально вышла из себя.

Проживающие и находящиеся в стационаре граждане рассказали, что санитарка больницы неадекватно отреагировала на просьбу больных поменять грязное и рваное постельное белье и настояла, чтобы люди приходили со своим. Женщина делала это криком, а когда обратила внимание, что ее пытаются снять на телефон, душила пациентку подушкой, что наблюдали другие больные.

Калининградцы поначалу вызвали наряд полиции, а после решили поделиться скандальной историей с земляками в социальных сетях. В данный момент руководство больницы не дает комментариев и отмечает, что «характеры у всех разные». Правоохранители пообещали рассказать больше подробностей о происшествии немного позже, разбирательства продолжаются.