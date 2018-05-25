В Воронеже открылись «врата в преисподнюю»

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Яма огромных размеров напугала не только автомобилистов, но и пешеходов.

В Воронеже местные жители обеспокоены провалом, образовавшимся в асфальте на улице Сочинской. «Врата в преисподнюю» стали поводом для обсуждения в сети. Горожане в комментариях отмечают, что подобного рода провалов в городе уже давно не наблюдали. Многие заметили, что состояние дорожного покрытия на улице достаточно неплохое, что наталкивает на мысль, что яма образовалась из-за того, что грунт под проезжей частью был промыт сточными водами. Автомобилисты с ужасом наблюдали эту картину. Более, того даже пешеходы были напуганы «вратами в преисподнюю».

Ранее мы писали, что житель Томска эмоционально рассказал об огромной яме в городе. Мужчина повредил колесо, когда въехал в выбоину на дороге. По словам местного жителя, городским службам не дела до данной ямы.