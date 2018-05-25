На "ленинградке" медведь устроил соревнования с автомобилями

Сегодня, 14:05

Бегущего вдоль проезжей части трассы «Мурманск Санкт-Петербург» косолапого автовладельцы запечатлели на видео.

В Заполярье на трассе «Мурманск Санкт-Петербург», в 250 километрах от Мурманска медвежонок организовал соревнования с автомобилями в скорости. На видео, снятом очевидцами, видно, что хищник бежит по «ленинградке» в сторону Санкт-Петербурга. Довольно смело и стремительно бежит лесной хищник вдоль трассы впереди приближающегося автомобиля, однако вскоре, вероятно, вспомнил о важных делах, и резко свернул в лес.

Стоит отметить, что несмотря на всю кажущуюся неповоротливость, лесной обитатель в состоянии развить скорость до 60 км/час, а потому может дать фору некоторым транспортным средствам, однако в этой гонке победителя так и не удалось определить.