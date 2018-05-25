Украинец пытался провезти патроны в Крым

Сегодня, 13:05

Пограничники обнаружили находку в ПП «Джанкой», мужчина двигался на иномарке Toyota. Патроны направлены на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр, после установят меру наказания гражданину Украины.

Сотрудники отечественного Погрануправления ФСБ по Крыму информируют, что 29-летний украинец, передвигаясь на автомобиле марки Toyota, пытался провезти в Крым патроны. Они лежали в пространстве между сидениями пассажира и водителя без следов сокрытия. Отмечается, что несколько патронов предназначены для травмата, один подходит для пистолета Макарова.

Согласно российскому законодательству, провоз через границу оружия или боеприпасов любого рода запрещен. Находку украинца направили на экспертизу, по ее итогам будет установлена мера наказания за нарушение пограничного момента в законе России.