В Калуге детский сад атаковали "бешенные" галки

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Причиной агрессии птиц стало выпадение детёныша из гнезда.

В Калуге галки атаковали детский сад «Алые паруса», расположенный на улице Огарёва. Из-за «безумия» птиц персоналу пришлось вызывать службу спасения. Прибывшие на место сотрудники МЧС выяснили, что из гнезда на территории детского сада выпал птенец. Кто-то из детей, вероятно, попытался помочь галчонку, что спровоцировало агрессию со стороны взрослых птиц, решивших, что детёнышу угрожает опасность. К счастью, удалось обойтись без пострадавших. Спасатели вернули птенца в гнездо. Вместе с тем в МЧС обратились к сотрудникам дошкольных учреждений и рядовым жителям города с просьбой не подходить к галчонку близко. Птицы нередко нападают на людей в таких случаях, что может привести к серьёзному травматизму.

Ранее мы писали, что в Кемерово малышей в детском саду поили поддельным молоком. Нарушение удалось выявить сотрудникам Роспотребнадзора.