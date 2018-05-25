На Кузбассе застрелили медведей, 20 лет проживших на заправке

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Животных зовут Маша, Света и Антон. Их держали в клетке на обычной заправочной станции. По некоторым данным, их убили из-за того, что одна медведица сбежала.

Как сообщают местные СМИ, медведей застрелили на Кузбассе в городе Киселевске. Животные жили на заправке целых 20 лет. Местные волонтёры рассказали, что медведей застрелили из-за побега одного из них.

По словам волонтёра Карины, она шесть лет подряд кормила медведей. Когда она приехала в последний раз, то к ней подошли только Антон и Света. Затем подъехала девушка, которая рядом работает, и заявила, что третий медведь Маша сбежала из вольера. Оказалось, что она вылезла на улицу через берлогу. Дело в том, что из-за взрывов в угольном разрезе рухнула стена, медведица подкопала её и вылезла на волю. Она ходила свободно в районе часа, а затем её застрелили охотники.

По словам волонтёра, она отъехала ненадолго, а когда вернулась, охотники застрелили уже оставшихся двух медведей в вольере. Отмечается, что девушке найти человека, который отдал приказ стрелять, так и не удалось. Охотники заявили, что «приказ дали свыше». Владелец заправки был на месте, но просто отмахнулся рукой от ситуации. Затем территорию оцепили полицейские, приехали журналисты и защитники, а мёртвых медведей увезли.