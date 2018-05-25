Опубликовано видео с места захвата заложников в Москве

Сегодня, 01:25

В ролике показали двор дома, где был убит глава плененного семейства. Кадры снял очевидец из окна своей квартиры.

На видео показана работа правоохранительных органов, которые работали на месте происшествия. Первая минута демонстрирует, как полицейские общаются между собой, спокойно осматривая территорию.

Далее силовики направились в сторону месту, где злоумышленник взял в плен семью с ребенком. Напомним, что в результате происшествия погиб глава семейства. Его жену и ребенка удалось спасти. В данный момент их жизни ничего не угрожает.