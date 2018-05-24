Силовики задержали мужчину, который взял в заложники семью в Москве

Вчера, 23:02

Заложники были освобождены, а преступник задержан. Глава семьи Виталий был убит.

По предварительным данным, мужчину, который взял в заложники семью в Москве, задержали представители правоохранительных органов. Стало известно, что преступником является художник Александр, 57 лет.

Как только злоумышленник отвлекся, женщина с маленьким ребенком побежала к двери, открыв ее для сотрудников ОМОН и СОБР. Они, в свою очередь, помогли женщине выйти, затем, вбежав в помещение, остановили Александра в попытке совершить противоправные действия.

Стало известно, что преступника ранили в ногу, поэтому он был доставлен в больницу. После этого злоумышленника передадут в руки полиции.

Отмечается, что конфликт между мужчиной и соседями произошел на бытовой почве.