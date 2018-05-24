Живодер из Комсомольска-на-Амуре жестоко убил собаку на глазах у детей

Вчера, 22:54

Трагедия произошла на улице Водонасосной, о чем сообщили свои родителям маленькие свидетели преступления. По их словам, несчастное животное подверглось множественным мукам, после чего скончалось от полученных травм.

Убийцей породистого питомца стал живодер из Комсомольска-на-Амуре, который жестоко убил собаку прямо на глазах у находящихся поблизости детей, причем совершал он это с особой ненавистью и садизмом. Мужчина бросал животное на проезжую часть, избивал ее палкой, а также подбрасывал в находящееся рядом окно заброшенного здания. После содеянного преступник удалился с места инцидента.

Дети позвали на место трагедии родителей, однако собака к тому моменту уже скончалась. Примечательно, что на утро труп убитого животного исчез. Сейчас местные зоозащитники инициировали поиск свидетелей происшествия, ведь дети не могут обратиться с заявлениями в полицию. Возможно, живодер и является владельцем убитого пса, которого после совершенного преступления забрал и унес в неизвестном направлении.