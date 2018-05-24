Поклонская требует Роскомнадзор удалить из Сети карикатуру с ней и Николаем II

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Наталья Поклонская направила в Роскомнадзор запрос, требуя удалить карикатуру, сделанную с ней и Николаем II, который изображен в виде фаллоимитатора.

Депутат Госдумы, увидев на себя карикатуру, потребовала возбудить уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Однако эксперты не нашли никаких признаков оскорбления и отметили, что это просто жанровая специфика рисунка. Поклонская возмущена таким ответом и заявила, что если эксперты считают такую, по ее мнению мерзость, нормальным явлением, то пусть закажут у автора Дениса Лопатина подобные карикатуры для себя и своих близких.

В пресс-службе Роскомнадзора сказано о том, что запрос депутата Госдумы еще не поступил, но как только он поступит – ответ будет дан в установленные сроки.

Описанная выше карикатура использовалась на митинге 13 октября прошлого года в защиту киноленты Алексея Учителя «Матильда». Затем рисунок был выставлен в арт-центре, а где находится карикатура сейчас – неизвестно.