На востоке Москвы вооруженный мужчина взял в заложники семью

Сегодня, 20:50

На ул. Мостовых на востоке Москвы мужчина, вооружившись двумя карабинами «Сайга», взял семью в заложники. На место выехал отряд специального назначения.

По предварительным данным, вооруженный мужчина в нетрезвом состоянии взял и удерживает в заложниках супружескую пару с маленьким ребенком. От очевидцев стало известно, что в доме была открыта стрельба. Есть пострадавший с ранениями в живот.

Полиция сообщает, что с преступником ведутся переговоры. На место происшествия выехал отряд спецназа. Район оцеплен полицией. Данные уточняются.

Есть информация о том, что перед тем, как совершить преступление, мужчина по имени Александр Боровой выложил в некоторые социальные сети посты о том, что ему надоели угрозы и попытки отобрать у него квартиру.