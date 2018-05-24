В Злынковском районе подросток отрубил брату палец

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Подросток и школьник находились в собственном частном дворе в поселке Вышков. После инцидента пострадавшего ребенка доставили в медучреждение, пытаясь спасти поврежденную конечность.

По словам правоохранителей, которые прибыли на место происшествия после сообщения медиков, в Злынковском районе Брянской области подросток рубил дрова, но по случайности и собственной неосторожности, со слов виновника происшествия, отрубил 11-летнему брату палец.

В данный момент потерпевший находится в Новозыбковской больнице, о состоянии здоровья ребенка ничего не сообщается. Также не известно, удалось ли медикам благополучно пришить отрубленный палец обратно. По факту инцидента проводится проверка правоохранителями.