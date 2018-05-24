В Москве подросток две недели жил рядом с трупом матери

Сегодня, 15:50

Столичные правоохранители расследуют дело, которое получило широкий резонанс. В данное время открытие уголовного дела остается под вопросом, пока судебно-медицинской экспертизой не сделаны соответствующие выводы.

Как сообщили в коммуникационном подразделении столичной полиции, в Москве в квартире жилого дома на Дмитровском шоссе 17-летний подросток две недели жил рядом с разлагающимся трупом умершей матери. Тревогу подняла жительница дома, которая в течение нескольких дней ощущала на лестничной клетке характерный неприятный запах. Посоветовавшись с соседями, женщина обратилась к участковому инспектору.

Вскрыв двери, правоохранители увидели на диване разлагающийся женский труп. Рядом безучастно сидел подросток. Как оказалось, юноша состоял на учете в столичном психоневрологическом диспансере и был недееспособен. Умершая 39-летняя женщина была его матерью. Причину смерти выясняют эксперты. Юноша отправлен в стационар специального лечебного учреждения.