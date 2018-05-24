В аэропорту Киева отказывались госпитализировать роженицу из-за запрета на въезд

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В «Жулянах» у пассажирки прилетевшего в Киев рейса отошли воды. Охрана аэропорта не разрешала госпитализировать женщину, ссылаясь на 3-летний запрет въезда в Украину.

Решать проблему пришлось полиции. Киевские правоохранители взяли роженицу под конвой, направившись в ближайшую больницу. Вместе с пассажиркой скорая увезла из «Жулян» ее супруга и первенца.

Охранники не хотели госпитализировать роженицу из-за 3-летнего запрета на въезд в Украину. В аэропорту Киева никто не называет имя прославившейся женщины и причину неприязни к ней со стороны государства.