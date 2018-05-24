В Ростовской области 9-летний мальчик расстрелял одноклассников из ружья

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В городе Шахты школьник поссорился со сверстниками во время игры на детской площадке, пошел домой, взял пневматическую винтовку и отомстил обидчикам расстрелом.

ЧП закончилось тяжелым ранением одного из одноклассников несовершеннолетнего стрелка. Пуля застряла в шее, рядом с нервными окончаниями и сонной артерией. Врачи Шахт не решились извлекать ее, отправив потерпевшего на операцию в Ростов.

О текущем состоянии раненого школьника ничего не известно. Наломавший дров 9-летний мальчик был отпущен домой вместе с матерью. Правоохранители Ростовской области организовали проверку скандального инцидента.

Известно, обиженный юноша расстрелял одноклассников из ружья родителей. На момент ЧП, в доме оскандалившегося семейства никого не было, поэтому мальчик смог свободно завладеть оружием.