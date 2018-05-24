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Также он нападал на алкогольные супермаркеты и зоомагазины, сообщают в ГУ МВД России. Подозреваемому вменяют 20 эпизодов, совершенных с февраля по апрель в Кировском, Центральном, Невском, Фрунзенском, Выборгском, Красносельском, Калининском и Приморском районах города.

Как проинформировали сотрудники ГУ МВД России, в Петербурге задержан расхититель цветочных магазинов, алкомаркетов и зоомагазинов. Мужчина забирал у продавцов выручку и личные деньги. Всего подозреваемому вменяют 20 эпизодов, все они получили уголовно-производственное сопровождение.

Кражи мужчина совершал в период с февраля по апрель месяцы в разных районах Петербурга. Сотрудники правоохранительных органов намереваются провести ряд следственных мероприятий.